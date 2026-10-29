Şanlıurfa Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Kırsal Gürakar Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA