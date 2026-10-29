Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Kırsal Gürakar Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı

Tahliye edilen Dedetaş'tan ilk fotoğraf!
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti

Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı
Anne ve 2 çocuğundan geriye acı kaldı! Son yolculuklarına uğurlandılar

Gözyaşları sel oldu! 3 cenaze yan yana