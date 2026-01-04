Haberler

Şanlıurfa'da 7 ilçe kırsalında eğitime ara verildi

Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle eğitime 5 Ocak Pazartesi günü bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

