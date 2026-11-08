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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasındaki kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Kırsal Küçükyıldız Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan bir yaralı Şanlıurfa'ya sevk edilirken jandarma mahallede ve hastane önlerinde önlem aldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kırsal Küçükyıldız Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 1 kişi, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Güvenlik güçleri, mahallede ve hastane önlerinde önlem aldı.

Kaynak: AA
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