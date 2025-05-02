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Şanlıurfa Merkezli 'Change' Araç Operasyonunda 15 Gözaltı

Şanlıurfa Merkezli 'Change' Araç Operasyonunda 15 Gözaltı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda sahte belgelerle dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen 22 araçtan 16'sının "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenirken, 6 araçla ilgili inceleme ise sürüyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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