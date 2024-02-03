Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Merkezli 7 İlde DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa Güvenlik Antalya Bursa Terör İstanbul Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title