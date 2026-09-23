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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL para hareketi bulunan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve paranın nakline aracılık ettiği tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi. Hesaplarında 3 milyar 915 milyon TL para hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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