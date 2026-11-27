Şanlıurfa Karaköprü'de silahla yaralama soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kasten yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 24 Kasım'da H.A'nın ikametinde silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA