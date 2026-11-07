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Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Hilvan-Bozova kara yolunun Estağfurullah Mahallesi mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 63 ALC 382 plakalı otomobil, Hilvan- Bozova kara yolunun Estağfurullah Mahallesi mevkisinde İ.H.İ. yönetimindeki 06 FAU 058 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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