Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Hilvan-Bozova kara yolunun Estağfurullah Mahallesi mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 63 ALC 382 plakalı otomobil, Hilvan- Bozova kara yolunun Estağfurullah Mahallesi mevkisinde İ.H.İ. yönetimindeki 06 FAU 058 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA