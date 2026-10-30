Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü C.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA