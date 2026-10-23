Şanlıurfa Karaköprü'de 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlülerden birinin 9 yıl 2 ay, diğerinin 30 yıl hapis cezası vardı; işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ile hakkında "çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.