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Şanlıurfa Karaköprü'de 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlülerden birinin 9 yıl 2 ay, diğerinin 30 yıl hapis cezası vardı; işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiler.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ile hakkında "çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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