Şanlıurfa Haliliye'de kedinin fareyle oynadığı anlar AA kamerasına yansıdı

Şanlıurfa Haliliye'de kedinin fareyle oynadığı anlar AA kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bir kedi fare yakaladı. Kedinin fareyle bir süre oynadığı anlar AA muhabirince görüntülenirken, fare patilerden kurtulamadı ve kedi onu ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kedinin yakaladığı fareyle oynadığı anlar kameraya yansıdı.
Bamyasuyu Mahallesi'nde fare yakalayan kedinin, küçük hayvanla bir süre oynadığı anlar Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.
Fareyi zaman zaman ağzıyla taşıyan kedi, patileriyle tutmaya çalıştığı hayvanın kaçmasına izin vermedi.
Kedinin patilerinden kurtulmaya çalışan fare başarılı olamazken kedi, bir süre sonra fareyi ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA