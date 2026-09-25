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Şanlıurfa Haliliye'de inşaatta 3. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçi, 3. kattan zemine düştü. İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Devteşti Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mustafa K, dengesini kaybederek 3. kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa K, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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