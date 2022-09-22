Şanlıurfa haberleri! Hilvan'da İlköğretim Haftası kutlandı
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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Halit Şıltak İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Program, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirlerle devam etti.
Etkinlikte Kaymakam Coşkun Doğan öğrencilerin dersine katıldı.
Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel