Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe kırsalındaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Uluhan bölgesi Diktaş Mahallesinde yol yapım çalışmalarını sürdürün ekipleri sahada ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini aktaran Canpolat, "Haliliye ilçemizin kırsal mahallelerinden Diktaş Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 50 milyonluk bir ihale gerçekleştirdik. 50'ye yakın köyümüz, sathi kaplama asfalt ihalesinin içerisinde. 3 noktada çalışmalarımız devam ediyor. 0-30, 0-60 ve 0-90 kilometre alanında. Şu anda en uç nokta olan Uluhan bölgesi Diktaş Mahallemizdeyiz. Söz vermiştik, bütün köylerimizin eksiklerini gidereceğiz, stabilize asfalt, parke çalışmalarımızı tamamlayacağız demiştik. Geçtiğimiz yıl da yaptık, bu yıl da yapıyoruz. Bir taraftan asfalt, bir taraftan parke, bir taraftan sathi çalışmaları devam ediyor. İnşallah bütün köylerimizde asfalt, parke, sathi çalışmalar tamamlanmış olacak. Bütün sözlerimizi, projelerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Söz verdiğimiz 21 projemiz vardı, bir 21 daha üzerine ekledik. Bunun da mutluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Haliliye emin ellerde, Haliliye güvenli bir şekilde yoluna devam ediyor. Gerçekleşen kurumsal yapısıyla, ayakları yere basan, kendi kendine yetebilen bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.