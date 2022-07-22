Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı
AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Müslüm G'nin kullandığı 27 SP 553 plakalı minibüs, Suruç-Birecik kara yolunun Kocaali mevkisinde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrildi.
Sürücü ile minibüsteki 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel