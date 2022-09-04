ŞANLIURFA - Ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı Güncel Haberler Trafik ekiplerinden genel görüntü. Trafik ekiplerinden genel görüntü. Uygulama noktasında ağır vasıta araçlarının durdurulması. Araçların evraklarının incelenmesi. Sürücülere uyarıcı broşürlerin dağıtılması. Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gap Bulvarı üzerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, araçların şehir merkezine girişleri için UKOME izinleri ve evraklarını kontrol etti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında da uyarılarda bulunan ekipler, ağır vasıta araçlarının kullanacağı yolların anlatıldığı bilgilendirici broşür de dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Eşber Ayaydın Şanlıurfa Güncel Haberler

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