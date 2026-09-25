Haberler

Şanlıurfa Eyyübiye'de define için 25 metre çukur kazan 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Eyyübiye'de define için 25 metre çukur kazan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Eyyübiye'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, şüphelilerin evin içinde define ve tarihi eser bulmak için izinsiz yaklaşık 25 metre çukur kazdığını belirledi; kazı malzemeleri ele geçirildi, 2863 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K'nin define ve tarihi eser bulmak için evin içerisinde izinsiz yaklaşık 25 metre çukur kazdığını belirledi.

Evde yapılan aramada, kazıda kullanılan balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de