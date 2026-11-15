Şanlıurfa Eyyübiye'de 526 kaçak telefon ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 526 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Eyyübiye'deki bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 526 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA