Şanlıurfa'da trafodaki patlamada park halindeki 4 araç hasar gördü

Şanlıurfa'da bir elektrik trafosunda meydana gelen patlamada, park halindeki 4 araçta yangın çıktı. Olay, aşırı yüklenme sonucu gerçekleşti ve itfaiye ekipleri zorlukla yangına müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Türkmeydanı Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafoda iddiaya göre aşırı yüklenme nedeniyle patlama oldu. Bu sırada trafodan etrafa saçılan yağlar, sokakta park halindeki 4 araca sıçradı. Yağların tutuşmasıyla araçlarda yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım firması ekipleri akımı keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 4 araçta hasar oluştu. Cep telefonuyla kaydedilen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
