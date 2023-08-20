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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Gaziantep kara yolu Yanaloba mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 27 AIZ 610 plakalı otomobil ile 35 AV 1455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

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