Şanlıurfa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa - Gaziantep kara yolu Yanaloba mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 27 AIZ 610 plakalı otomobil ile 35 AV 1455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel