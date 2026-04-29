Şanlıurfa'daki kazada ölen 3 kişi, otogara gidiyormuş

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Zeliha Demir (53) ile komşuları Nahide Mermer (57) ve Mahmut Kılıç (55) toprağa verildi. Zeliha Demir'in, 2 komşusuyla birlikte Muğla'dan kendisini ziyarete gelen kızı Ebru Demir'i (22) otogara götürürken kazanın yaşandığı belirtildi.

Günışığı Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müslüm M.'nin (54) kullandığı 34 DT 325 plakalı otomobildeki Zeliha Demir ve Mahmut Kılıç ile Nahide Mermer doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılar Ayşegül B. (23), Müslüm M., İdan D. (50), Ebru Demir ve İbrahim Halil Y.'nin (30) hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zeliha Demir'in, özel güvenlik görevlisi olduğu Muğla'dan kendisini ziyarete gelen kızı Ebru'yu, komşuları Nahide Mermer ve Mahmut Kılıç ile birlikte Müslüm M.'nin kullandığı otomobille otogara götürürken kazanın yaşandığı bildirildi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitirenler ilçeye bağlı Karşıyaka Yeni Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

