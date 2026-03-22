Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, bunlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Tepedüzü Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş