Şanlıurfa'da Yolun Karşısına Geçen Adam Kazada Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 38 yaşındaki İrfan Deniz, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Deniz (38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 31 AKR 287 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Deniz'e çarptı. İhbarla gelen ekipler, İrfan Deniz'in öldüğünü belirledi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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