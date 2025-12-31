Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle 80 hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Şanlıurfa'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgelerde, paletli ambulanslarla ulaşılan 80 hasta hastanelere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında paletli ambulanslar olası vakalar için hazır bekletildi.

Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine, özellikle kentin yüksek kesimlerindeki bölgelere paletli ambulanslar sevk edildi.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı kırsal Karacadağ bölgesinde yoğunlaşan vakalar, önce paletli ambulanslarla yerleşim birimlerinden alındı, ardından normal ambulanslarla ilgili hastanelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Ayhan Berk, zorlu kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek "Geceden itibaren paletli ambulanslar aracılığıyla yaklaşık 80 hastanın güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına naklini sağladık." dedi.