Haberler

Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle 80 hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Paletli ambulanslar kullanılarak 80 hasta hastanelere ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürü, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Şanlıurfa'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgelerde, paletli ambulanslarla ulaşılan 80 hasta hastanelere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında paletli ambulanslar olası vakalar için hazır bekletildi.

Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine, özellikle kentin yüksek kesimlerindeki bölgelere paletli ambulanslar sevk edildi.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı kırsal Karacadağ bölgesinde yoğunlaşan vakalar, önce paletli ambulanslarla yerleşim birimlerinden alındı, ardından normal ambulanslarla ilgili hastanelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Ayhan Berk, zorlu kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek "Geceden itibaren paletli ambulanslar aracılığıyla yaklaşık 80 hastanın güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına naklini sağladık." dedi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi