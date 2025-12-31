Şanlıurfa'da kar nedeniyle yolları kapanan mahallerdeki hastalar, paletli ambulansla nakledildi

ŞANLIURFA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki hastalar, paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Viranşehir ilçesi kırsal Kadıköy mahallesinde, Nadire Duygu'nun yüksekten düştüğü ihbarıyla ekipler çalışma yaptı. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı ve ulaşıma kapalı yolları aşan paletli ambulans, zorlu şartlara rağmen bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, paletli ambulansla güvenli alana alınıp normal ambulansa nakledildi. Ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan yaralının tedavisine başlandı.

İlçeye bağlı Kumçeşme Mahallesi'nde ise rahatsızlanan 6 aylık Poyraz Taşkın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kapalı yollar nedeniyle paletli ambulansla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi evinde yaptı. Daha sonra paletli ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne nakledilen Poyraz Taşkın, tedaviye alındı.

Kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesi Karacadağ Karabahçe kırsal mahallesinde, kalp rahatsızlığı bulunan Abdullah Çetin de paletli ambulansla bulunduğu yerden alınıp Siverek Devlet Hastanesi'ne güvenle nakledildi.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)