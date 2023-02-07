Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda Suriye uyruklu Meysem Lokman'a, 22 saat sonra ulaştı. AA'nın görüntülediği arama kurtarma çalışmasında enkazdan yaralı olarak çıkarılan Lokman, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Rauf Maltaş Kahramanmaraş Şanlıurfa Elbistan AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.