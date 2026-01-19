Haberler

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. Olay yeri Devteyşti Mahallesi'nde, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir yatak deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Devteyşti Mahallesi'nde 3 katlı bir evin altında faaliyet gösteren yatak deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride bulunan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum