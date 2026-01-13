Haberler

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan teknik takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon lira işlem yaptıkları belirlendi. Operasyon sırasında çok sayıda dijital malzeme ve altın ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirildi.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

