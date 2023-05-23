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Şanlıurfa'da yaralı bulunan orman baykuşu tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan orman baykuşu tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde kulaklı orman baykuşu bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Birecik Şefliği ekipleri, baykuşu koruma altına aldı.

Ekiplerce tedavisi yapılan kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Güncel Haberler

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