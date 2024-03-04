Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, aranan 12 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 14 bin 851 şahıs sorgulandı, 2 bin 864 araç kontrol edildi.
Denetimlerde aranan 12 şahıs yakalandı, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.