Şanlıurfa'da valiz içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde valiz içerisine gizlenmiş 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce durumundan şüphe edilen bir kişinin valizinde yapılan aramada, 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce valizin gizli bölmelerinde eroinin ele geçirilmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
