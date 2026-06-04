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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 700 gram esrar ve 6 uzun namlulu silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 700 gram esrar ve 6 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 kilo 700 gram esrar, 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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