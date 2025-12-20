Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 78 mermi, 49 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 9 uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ile çok sayıda uyuşturucu madde üretiminde ve ticaretinde kullanılan materyal ele geçirildi.

Ekiplerce 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.