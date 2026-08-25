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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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