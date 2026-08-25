Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA