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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Haliliye, Birecik ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye, Birecik ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Haliliye, Birecik ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 72 kök Hint keneviri, av tüfeği, şarjör ve 12 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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