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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 63 gram esrar, 38 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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