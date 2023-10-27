Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 63 gram esrar, 38 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel