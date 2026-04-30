Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma ve nakletme" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 4 parça halinde 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın