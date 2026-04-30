Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma ve nakletme" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 4 parça halinde 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı