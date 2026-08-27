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Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Siverek'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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