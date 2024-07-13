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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 550 Gram Kokain ve 10 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kokain ile 10 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram kokain ile 10 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında A.A. ve M.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Zanlıların bulunduğu motosikleti Ceylanpınar ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 550 gram kokain ile 10 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüpheliler A.A. ve M.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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