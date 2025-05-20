Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu girişinde durdurulan bir otomobilde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu kent merkezi girişinde takibe alınan bir otomobil durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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