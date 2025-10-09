Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir, Eyyübiye, Halfeti ve Haran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 13 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.