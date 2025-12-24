Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 112 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin, uyuşturucu imalatından 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 112 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin ise "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.???????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar duyunca çıldıracak
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Eşi benzeri görülmemiş ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı