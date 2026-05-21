Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda 337 gram sentetik uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 337 gram sentetik uyuşturucu, 255 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 650 gram kimyasal sıvı, terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ile AK-47 uzun namlulu tüfek, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 82 fişek ele geçirildi, 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
