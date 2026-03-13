Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın