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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, üç parça halinde 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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