Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza habı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza habı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel