Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza habı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Haliliye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza habı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer