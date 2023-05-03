Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili olarak C.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklanırken, C.Y. serbest bırakıldı.