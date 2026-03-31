Şanlıurfa'da uygunsuz içeriğe sahip videoyla ilgili bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da bir kadına yönelik uygunsuz içeriğe sahip videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kadına yönelik uygunsuz içeriğe sahip videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Mart 2026 tarihinde sosyal medyada paylaşılan, bir kadına yönelik uygunsuz içeriğe sahip video ile ilgili olarak güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde söz konusu olayın şüphelisi tespit edilmiş, şahıs Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerimizce gözaltına alınmıştır."