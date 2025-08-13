Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörde 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tuba Güçlüdal (27) yönetimindeki 63 LE 769 plakalı traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel