Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörde 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tuba Güçlüdal (27) yönetimindeki 63 LE 769 plakalı traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.