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Şanlıurfa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İlçenin Yeni Oto Sanayi Kavşağı'nda Cengiz K'nin kullandığı 63 AET 362 plakalı otomobil ile Ramazan Ç. yönetimindeki 63 041 0010 plakalı iş makinesi çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki Halide, Sakine ve Serhat K, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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